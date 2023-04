Misska Průšová zahájila plavkovou sezónu! V červených bikinách předvedla formu po zimě

Kateřina Průšová Foto: Archiv K. Průšové

Modelka a bývalá královna krásy Kateřina Průšová (39) ukázala, že je na plavkovou sezónu již nyní dokonale připravená. Kateřina vyrazila na víkend do prosluněné Barcelony. A již v březnu si užila slunečný den v bikinách.

"Plavková sezóna zahájena," usmívá se Kateřina a v červených bikinách předvedla, že po zimě jí rozhodně žádné tukové zásoby na těle nezůstaly. I když Kateřině, která letos oslaví 40. narozeniny, nelze její parádní figuru nic než závidět, ona sama ještě zcela spokojená není.

"Já myslím, že do léta to ještě trošku dotuním. Vždy je co zlepšovat," řekla Super.cz Průšová, která několikrát týdně cvičí a sama o sobě říká, že je velký sporťák. ■