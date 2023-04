Christina Aguilera po čtyřicítce. Mluví o sexu, prodává lubrikanty a nebojí se ukázat svá velká ňadra

Christina Aguilera Profimedia.cz

Christina Aguilera (42) nedávno překvapila odhalením, že se stala spoluzakladatelkou firmy prodávající lubrikanty. Pokud by si někdo myslel, že po čtyřicítce bude méně divoká než dřív, ten by se pletl. Nebojí se hovořit o intimních záležitostech a ani předvést svoje tělo.

Je to už více než dvacet let, kdy se Christina Aguilera nechala na přebal svého alba Stripped nafotit nahoře bez. Její vnady tehdy zakrývaly jen vlasy. A v roce 2021 umístila na sociální síť úplně stejnou fotku. Zpěvačka tak dokazuje, že během let rozhodně neztratila nic ze své divoké nátury, kterou se před lety, kromě svého úžasného hlasu, vyznačovala. Ba právě naopak. Zpěvačka se rozhodla vplout do světa byznysu s intimními pomůckami.

Stala se spoluzakladatelkou firmy, která má v nabídce čtyři lubrikanty. „Kdyby nic jiného, je to skoro jako vitamíny pro vaši vagínu, protože jsou pro vás dobré. Což je neslýchané. Někdy člověk vůbec netuší, co si aplikuje do svého těla,“ řekla zpěvačka webu Hypebae. Svěřila také, že ráda objevuje své tělo, což jí přináší větší sexuální uspokojení než ve dvaceti.

A velmi živočišná byla Christina i na předávání cen Annual GLAAD Media Award v Los Angeles, kam dorazila v černé róbě s opravdu velmi hlubokým dekoltem. Šaty doplnila honosnými šperky a bylo vidět, že se v takovém modelu cítí skvěle. Navzdory své divokosti, kterou se prezentuje navenek, je ovšem zpěvačka už dlouhá léta spokojená s jedním mužem. Jejím životním partnerem je od roku 2010 hudebník Matthew Rutler, se kterým má dceru. Syna má pak z prvního vztahu s Jordanem Bratmanem. ■