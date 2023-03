Petr Bende měl autonehodu. Řidič jiného vozu mu na stopce nedal přednost

Petr Bende měl autonehodu. Foto: Super.cz/archiv P. Bende

Petr Bende (45) měl velké štěstí. Stal se účastníkem autonehody, kterou dle jeho slov zavinil řidič druhého vozu. Nikomu se nic nestalo, škoda je jen na autech. Paradoxní je na celé situaci to, že zpěvák zrovna jel ze servisu, kde mu auto opravili.

Tak tomu se říká štěstí v neštěstí. Petr Bende si v Ostravě, kde už léta žije, nechal opravit své auto. Vymazlený vůz si ale užil jen pár kilometrů. Na cestě ze servisu na něj totiž čekalo nemilé překvapení.

„To si tak jedeš do servisu pro opravené auto, ujedeš 19 km a pán ti na stopce nedá přednost. No, když se daří, tak se daří… Jezděte opatrně, naštěstí se vůbec nic vážného nestalo, pouze plechy, ale je to opravdu rychlá chvíle, kdy se může všechno změnit. Krásný den bez nehod na silnicích i v životech Vám přeji,“ napsal zpěvák na svou sociální síť.

Do příspěvku zároveň přidal i fotografie svého poničeného vozu. Fanoušci Petrovi ihned začali do komentářů psát slova podpory a také své vlastní příběhy ze silnic.

Naposledy měl Petr Bende nehodu v roce 2021 cestou z koncertu s muzikantem Vlastou Redlem, kdy srazil lišku. "Včerejší návrat domů byl opravdu zajímavý. Okolo půlnoci jsem srazil lišku, která mi vběhla pod kola, a už nebyla možnost zareagovat a vyhnout se jí. Bohužel to nepřežila. Na poslední chvíli jsem měl co dělat, abych udržel auto na silnici a neskončil někde v lese mezi stromy," popsal tehdy Super.cz. ■