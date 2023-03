Ďábel, démoni a láska: Lilith RockOpery Praha vypráví o první ženě. Utekla z ráje

Ďábelské téma v podobě romantické opery. Tak skladatel RockOpery Praha Milan Steigerwald popisuje dílo Lilith: Matka démonů. Ve spolupráci s libretistkou Pavlou Forest připravil další operu se Střihavkou, Toužimským a Langerovou. Tentokrát půjde o zrození zla.

Podle některých náboženství a mýtů byla první ženou ona, a ne Eva. Odmítla se v Edenu podrobit Adamovi i Bohu, a tak utekla a plodila s jinými bytostmi démony. Řeč je o Lilith, jejíž příběh bude vyprávět nejnovější rocková opera skladatele, klávesisty a uměleckého ředitele Milana Steigerwalda a libretistky, zpěvačky a výkonné ředitelky Pavly Forest. Celý název nové opery zní Lilith: Matka démonů. Premiéru bude mít v holešovické RockOpeře už 12. dubna.

Daniela Langrová s Honzou Toužimským

FOTO: Vladimír Wiesmaier

„Na začátku bylo zlo. Budiž zlo! I tento slogan se váže k naší nové opeře Lilith: Matka démonů. Je to příběh o lásce a zároveň o tom, jak se do světa dostal chaos,“ popisuje Milan Steigerwald. Příběh Lilith by prý měl být určitou odpovědí na předchozí úspěšné dílo Maria Madonna, které vyprávělo příběh Ježíše Krista z pohledu jeho matky Marie. Zároveň by si ale Lilith měla vzít i něco z jednoho z nejúspěšnějších projektů RockOpery Praha vůbec – hororového Vymítače.

S BOHEM, NEBO PROTI NĚMU

„Lilith bývá často vnímána velmi negativně. My se ale na její příběh díváme jinak. V Edenu jste mohli stát buď na straně Boha, nebo na opačném pólu. Lilith se vzepřela, nechtěla s Adamem souložit v misionářské poloze, protože nerozuměla tomu, proč by měla spočinout pod ním, když byli oba stvořeni z hlíny. Adam se ji pokusil znásilnit, a proto uprchla," přiblížila Pavla Forest s tím, že chystaná opera se bude zaobírat stále aktuálním tématem svobody lidské bytosti.

Dva ústřední milostné páry nové opery budou tvořit Adam (Kamil Střihavka) a Eva (Pavla Forest) a Lilith (Daniela G. Langrová) a Lucifer (Jan Toužimský). „Kamil Střihavka s námi spolupracuje několik let. Se zlem se v našem divadle už setkal jako titulní postava našeho hororového díla Vymítač. Na našem holešovickém jevišti ho můžete jindy vídat také jako řeckého boha Slunce Apollóna. Jde tedy o jeho další účast v opeře mýtického rázu,“ přibližuje Pavla Forest.



Vstupenky mohou diváci objednávat už nyní v předprodeji na www.rockopera.cz/program

Pavla Forest a Milan Steigerwald, autoři opery Lilith: Matka démonů

FOTO: Vladimír Wiesmaier

Lilith, v hlavní roli Daniela Langrová

FOTO: Jan Pohribný

Kamil Střihavka hraje v RockOpeře Praha boha Apollóna

FOTO: Vladimír Wiesmaier

Eva (Pavla Forest), Lucifer (Jan Toužimský) a Lilith (Daniela Langrová)

FOTO: Jan Pohribný ■