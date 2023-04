107 těhotenských kil je minulostí: Zuzana Plačková ukázala sexy tělo v bikinách a promluvila o hubnutí

Zuzana Plačková si užívá mateřství v zahraničí. Foto: Onereps / Česká editoriální fotografie / Profimedia

Krásná maminka si aktuálně užívá mateřské povinnosti naplno. Se svou rodinou nedávno vyrazila do Spojených arabských emirátů, odkud posílá nejen pozdravy, ale také promluvila o své aktuální formě.

„Vím, ještě to není dokonalé, ale ze 107 těhotenských kil to jde krásně dolů. Do léta to bude pecka. Ne přehnanými dietami, žádné hladovění, prostě jsem vyměnila některá běžná jídla z jídelníčku a postupně to jde dolů. A já nemám vůbec pocit, že by bylo něco jinak. Papám a hubnu,“ napsala k videu, kde si užívá příjemný slunný den u bazénu.

Známá brunetka přibrala v době těhotenství téměř 40 kilogramů, o čemž velmi otevřeně hovořila a svými slovy tak byla i velkou oporou pro spousty maminek, které se snaží tyhle kila někdy i skrýt.

„Po pravdě, proč byste se měly stydět? Vždyť tvoříme život a to, že přiberete 30 kilogramů, neznamená, že tak po porodu zůstanete. Proto berte každé to kilo úplně jinak, než kdybyste běžně přibraly. Já jsem se po pravdě ani na sekundu za těhotenská kila nestyděla. Právě naopak si z toho dělám legraci, protože vím, že takhle po porodu nezůstanu a budu na sobě makat,“ svěřila se Zuzana Strausz Plačková na své sociální síti ještě před porodem. ■