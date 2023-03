Mariah Carey slavila 54 u moře: V bikinách se pochlubila svými nemocnějšími zbraněmi

Mariah Carey Profimedia.cz

Interpretka nejslavnějšího vánočního hitu všech dob All I Want For Christmas Is You svých 11,8 milionů sledujících nechala nahlédnout do průběhu rodinné dovolené, kterou tráví s o patnáct let mladším tanečníkem a dětmi, které porodila během manželství s moderátorem Nickem Cannonem.

Ten má pověst nejplodnějšího muže Hollywoodu. Jen loni zplodil pět dětí, celkově jich bylo již dvanáct. Cannon se ovšem nedávno nechal slyšet, že právě Mariah byla největší láskou jeho života.

Kromě skoku z jachty do moře Mariah sdílela i video, na němž si rafinovaně rozepnula neopren, aby se následně mohla zaradovat nad záplavou pochvalných komentářů a emotikonů od lidí, kteří obdivují její hrudník stejně jako její nezaměnitelný hlas o pěti oktávách. ■