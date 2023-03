Vedle něj si nestoupnu! Jennifer Aniston sepsula Adama Sandlera na premiéře přímo během televizního rozhovoru

Adam Sandler a Jennifer Aniston na premiéře Profimedia.cz

Ona si vzala luxusní minišaty, on vytahanou mikinu. To na premiéře filmu Vraždy v Paříži Jennifer Aniston (54) pořádně rozhodilo. A svému filmovému partnerovi Adamu Sandlerovi (56) to dala „sežrat“ přímo během rozhovoru před kamerou.