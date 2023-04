Iveta Vítová promluvila o novém partnerovi! Po letech mi někdo říká, že mi to sluší

Iveta Vítová promluvila o novém partnerovi Super.cz

"Je to hezký, je to fajn, ale mluvit o vztahu a příteli je předčasné. Vídáme se, je to hezký, obyčejný bez her a pozlátek. Mám hlavně někoho po boku, kdo je mi oporou," řekla Super.cz Iveta.

"Doufala jsem, že nezůstanu po zbytek života sama. Já nevím, co mi přinese zítřek, co bude do budoucna. Rozhodně se k sobě nestěhujeme. Když je volná chvíle, tak se vidíme. Moc jich ale není. Ale je to fajn," usmívá se moderátorka, která se po boku nového partnera zase cítí žensky.

"Je hezký, když vám někdo řekne, že vám to sluší, což už jste neslyšeli léta letoucí. To potěší každou ženskou, to je jasný," dodala. ■