Gwyneth Paltrow vyhrála soud. Po vynesení verdiktu protivníkovi zašeptala do ucha několik slov

Když Paltrow odcházela od soudu a míjela šestasedmdesátiletého bývalého optometristu, naklonila se k němu a špitla mu podle specialistů na odezírání ze rtů: „I wish you well“ (Přeji vám vše dobré), načež lékař jí měl s jemným úsměvem odpovědět: „Děkuji, drahá“. Lidé na internetu už si podle očekávání dělají legraci, že herečka ve skutečnosti řekla: „I wish you hell", tedy že jej poslala do pekel.

Porota v čele se soudcem tak po osmidenním mediálně sledovaném sporu, během nějž se stala hitem internetu hereččina obhajoba v podobě věty: „Přišla jsem o půl dne lyžování“, došli k rozhodnutí, že viníkem srážky byl lékař, v současnosti již v důchodu.

Oscarová herečka od začátku tvrdila, že nehodu nezpůsobila a naopak Sanderson narazil do ní, a zpočátku si dokonce myslela, že jde o sexuální útok. Podle ní si pouze muž chtěl přijít na tučné odškodné a využít tím jejího statusu celebrity.

Při odchodu od soudu Paltrow ocenila práci soudce a poroty a poděkovala jim za ohleduplnost během řešení celého případu. Mezitím vyčerpaný Sanderson řekl, že si stojí za svou verzí, přestože spor prohrál. ■