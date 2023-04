Už sedmadvacet let nás rozvádějí: Danu Morávkovou mrzely spekulace o jejím manželství s Petrem Maláskem kvůli mamince

Dana Morávková Super.cz

Zajímalo nás, co se jí v rámci její osoby nejvíce dotklo. Ať už šlo o lež nebo o něco, co je sice pravda, ale nechtěla, aby se o tom vědělo. "Nás už sedmadvacet let průběžně rozvádějí a asi dalších sedmadvacet let budou. Ale už se mě to vůbec nedotýká. Ať si o mě píší cokoli. A samozřejmě ne všichni bulvární novináři lžou," ujistila.

Teď už je herečka nad věcí, ale dřív ji nepravdivé informace mrzely. "Když žily naše maminky a psalo se o nás a vytahoval se náš syn, tak mi to bylo líto hlavně kvůli nim. Byly z té starší generace, kde se bralo, že co je psáno, to je dáno," upřesnila.

Žádného kostlivce ve skříni, který by se na ni dal vytáhnout, prý nemá. "Myslím si, že ne. A pokud chcete něco opravdu utajit, ať už o vás, o vašem soukromí anebo o někom z rodiny, tak na to mám úplně jednoduchý recept. Nesmíte to prostě říct úplně nikomu," radí Morávková.

Na jevišti je na první pohled díky zrzavé paruce a jinému typu brýlí na první pohled téměř k nepoznání. Sama se ale kromě rolí nikdy nemaskovala tak, aby ji na ulici nikdo nepoznal. "Ale na jevišti mě změny baví a zvlášť takhle dlouhé vlasy a ofina, které jsem nikdy neměla, mě nadchly," uzavřela. ■