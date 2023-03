Kolečko zaskočil i bookmakery: Favoritkou na svatbu byla Nesvačilová, Vignerová sázkařům vyhrála statisíce

Petr Kolečko zaskočil mnohé včetně bookmakerů. Michaela Feuereislová

Vztahový propletenec Petra Kolečka (39) neunikl asi nikomu včetně bookmakerů. V rámci tradičních novoročních speciálů spekulovali, zda by se Kolečko mohl letos s jednou ze svých dam oženit. Kuriózní je, že navrch měla s kurzem 12:1 Denisa Nesvačilová (31), které ale nakonec zbyly jen oči pro pláč.

K oltáři nakonec Kolečka dostala modelka Aneta Vignerová (35), na kterou by si ale ani bookmakeři Fortuny nevsadili. Přisoudili jí kurz 77:1.

Radost z Kolečkovy volby má nakonec i 46 sázkařů, kteří si na Anetu Vignerovou vsadili a celkem si v návaznosti na výši vkladu rozdělí výhru 240 tisíc korun.

„Sledujeme příběh, který jako by snad ani nepsal pouze život. Ať už je to jakkoliv, klobouk dolů před každým, kdo si na to, byť jen pár korun, vsadil. Faktem je, že „trhat tikety“ zatím nemusí ani ti, kdo si vsadili na Nesvačilovou. Sázka zněla, že v roce 2023 se Kolečko ožení s……..‘ a víme všichni, že další veselku v téhle love story rozhodně vyloučit nelze,“ říká bookmaker sázkové kanceláře Fortuna Miloš Novotný.

Že by se tak opravdu stalo, je ale velmi nepravděpodobné. Sázkařskou terminologií je šance 999:1. I na tuto možnost si ale vsadilo 15 lidí. Výplata by v takovém případě přesáhla půl milionu korun, dodává bookmaker. ■