Vztahové peripetie z rodiny Petra Kolečka: Dědova nevěra byla motivem k natočení filmu

Pro svůj scénář, který se později objevil na filmových plátnech jako snímek Zbožnovaný s Jiřím Bartoškou v hlavní roli, se Kolečko volně inspiroval příběhem svého dědečka, který byl nejen vyhlášeným pediatrem. Na plátna kin uvedl postavu muže, který manželku 38 let podváděl s milenkou.

Příběhem svého dědy se volně inspiroval. "Babička to věděla. Vědělo to celé město, ona dělala, že to neví. Většinou je to tak, že to ví všichni kromě té dané ženy, a když už se to dozví i ona, tak už dělá, že to neví," řekl Super.cz Kolečko, který od své babičky získal souhlas k tomu, aby její a dědečkův příběh mohl zveřejnit. Na premiéře se s autorem objevila i jeho maminka Olga. "Nevadilo mi to, film je hezký, a když příběh posloužil hezkém filmu, je to fajn," uvedla.

„Můj děda byl na jednu stranu strašně intelektuálně a květnatě se vyjadřující, na druhou stranu dokázal být v těch činech trošku hovado, což mám možná po něm i já. Jiří Bartoška je jako on, i když je salonní, dokáže být pořádný pankáč, což máme i s Jirkou Langmajerem společné, takové to hovadství,“ popsal před časem webu Expres.cz.

Jak dopadne současný Kolečkův příběh, je otázkou. A kdo ví, možná se dočkáme dalšího filmu... ■