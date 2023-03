Její synové kvůli pracující mamince nestrádají: Eva Burešová vysvětlila svůj postoj k mateřské dovolené

Eva Burešová vysvětlila svůj postoj k mateřské dovolené Super.cz

Se zpěvačkou Evou Burešovou (29) jsme po premiéře muzikálu The Bodayguard probrali i to, že po skončení zkoušek už bude mít volněji, takže bude už zase víc maminkou na plný úvazek a na představení už si bude odskakovat jen večer.

"To je pravda. Do konce divadelní sezóny už odehrajeme jen několik představení. Ale zase mi začíná od 10. dubna moje vlastní turné a k tomu natáčím seriál ZOO. Volna tam ale je o dost víc než v posledních měsících," upřesnila Eva.

Na mateřskou dovolenou má zpěvačka svůj vlastní pohled. "Záleží na tom, co si pod tím kdo představuje. Není to o tom, že ženská sedí od rána do večera v obýváku a kouká na to dítě. Myslím, že spousta žen je akčních," míní.

"Se mnou může dítě chodit do práce. Nemám ji takovou, že bych musela stát za pultem nebo sedět u kancelářského stolu. A podle mě každá žena, která má děti, je svým způsobem na mateřské do konce života," vysvětluje svůj postoj.

Malého Tristana i staršího Nathánka ostatně brala i na zkoušky muzikálu. "Toho staršího to strašně baví, chce hrát taky. Zrovna jsme se bavili o tom, že je reálné, že pokud budeme Bodyguarda ještě hrát, tak by si klidně mohl střihnout roli mého syna," uzavřela. ■