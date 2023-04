Provokativní kráska Andrea Pomeje: Dýdžejka oblékla své dokonalé křivky do sexy prádla a tohle je výsledek

Andrea Pomeje Foto: Martin Šebesta

„S Marinem Šebestou jsme fotili po dlouhé době. Celkově jsem byla před objektivem po delší době, minulý rok mi chodily nabídky a mně se do toho nechtělo. Teď jsme se vrátili z Thajska a naplánovali tuhle rychlou akci,“ řekla Super.cz Andrea Pomeje, která vystavila v ateliéru na odiv své křivky a čerstvé opálení.

„Vytvořili jsme fotky pro sebe a byl to také trénink na větší projekt, který chystám s Martinem Šebestou. A to bude kalendář, chci, aby byl charitativní. Zatím je to v přípravách,“ prozradila Andrea své plány na letošní rok. Vedle focení kalendáře ji čeká také spousta dalších projektů. A je zřejmé, že po tour v Thajsku se na domácí půdě příliš neohřeje.

„Teď se po Thajsku připravuji na další zahraniční tour a ta bude indická. Plánuji ji v červnu. A hned jak se vrátím, tak jsem dostala možnost vystupovat na Ultra Europe festivalu, což je extrémně významný světový festival. A léto to bude opět ve znamení Chorvatska, kam se chystám na Zrće,“ dodala Andrea Pomeje ■