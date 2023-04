Při zemětřesení v Turecku přišla Lejla Abbasová o 4 blízké. Další zůstávají v zemi, o přesunu do Česka neuvažují

Lejla Abbasová dál pokračuje v pomoci pro Turecko. Super.cz

Blízké, které v Turecku má, ale neplánuje přesunout do bezpečí do Česka. „Strejda, kterého se to zemětřesení týkalo nejvíc, je prostě starý pán, který teď žije u svých dvou dcer. Ty naštěstí žijí někde jinde. Toho (strejdu) už prostě jen tak nepřesunete,“ řekla Super.cz Lejla Abbasová.

Ostatní příbuzní také nejsou v místech, které zemětřesení zasáhlo ve své největší síle „Ti, kteří přežili, tak jsou naštěstí v pořádku, už nejsou v té oblasti, kde to zemětřesení bylo. A je také neuvěřitelné, že dům, který postavil Volkan (partner Lejly - pozn. redakce), který byl v místě toho zemětřesení, tak vydržel," narážela na nekvalitní stavby, pod nimiž zahynulo obrovské množství lidí.

Právě se svým manželem tamním obyvatelům pomáhá. “Rozhodli jsme se vybrat na rodiny, kterým chceme pomoci přesídlit do jiných lokalit, jež jsou mimo nebezpeční, nebo jim poskytnout přístřeší, zakoupením kontejnerové bydlení. Pro tureckou ambasádu stále sháním materiální pomoc,“ dodala Lejla Abbasová. ■