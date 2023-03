Ze Survivoru nečekaně vypadla sexy blondýnka. Duel pro ni byl kudlou do zad

Jedna z dívek z kmene Hrdinů už bojovat o vítězství nebude. TV Nova

Reality show Survivor těsně před sloučením kmenů nečekaně opustila jedna z nejkrásnějších dívek soutěže.

Blondýnka Pavlína Sigmundová, kterou možná znáte z hrané reality show Praha den a noc, už bojovat o výhru dva a půl milionu nebude. V závěrečném duelu ji porazila Andrea Bezděková, které se chtěli všichni z týmu Hrdinů zbavit.

Pavlínu pak do duelu vybral Matěj Quitt, který měl individuální imunitu. Pro blondýnku to byla doslova kudla do zad. Od Matěje, kterého znala dobře ještě z Prahy a byli přátelé, to vůbec nečekala. Zírala doslova s otevřenou pusou. "Já jsem v šoku, přiznávám," řekla Pavlína poté, co ji Matěj do duelu poslal. ■