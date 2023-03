Johanka v Survivoru se slzami v očích promluvila o svém zdravotním problému: Před všemi prolomila velké tabu

Johanka otevřeně mluví o svém zdravotním problému. Video: Voyo

"Trpím na inkontinenci. Je těžké v mužském světě otevřeně hovořit o ženských intimních problémech," uvedla Johanka se slzami v očích po jedné ze soutěží, kterou nezvládla právě proto, že jí unikala moč.

"Není to hanba. Trpí tím spousta žen, jen se o tom nemluví. Je to takové tajemství, protože to není příjemné," dodala Johanka, kterou za její otevřenost pochválil moderátor soutěže Ondřej Novotný.

Pro Johanku šlo o jednu z nejtěžších chvil v už tak velmi psychicky náročné reality show. "Klobouk dolů, jak jsi to zvládla. Jsi statečná, jak ses k tomu postavila a jak to nahlas říkáš," uzavřel Novotný. ■