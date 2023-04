Dostal Českého lva, ale pořád se v seriálu převléká za ženu: S bráchou hrajeme cikánky, říká Bendig

Jan Bendig s bratrem Marsellem hrají v internetovém seriálu cikánky. Super.cz

Sice vyprodal Forum Karlín, ale vystoupí kdekoli. " Miluju zpívat kdekoli pro lidi, ať už je to ples, nějaká soukromá oslava s pěti lidmi anebo sál s tisícem diváků. Vždycky si to užiju ," řekl Super.cz Jan Bendig (29). Stejně to má i jeho bratr Marsell, který po získání Českého lva dál s bráchou hraje v seriálu ženskou roli.

My jsme se s Honzou potkali ve Žďáru nad Sázavou, kde zvedl od stolů a roztančil hosty plesu módní návrhářky Beaty Rajské. Zpíval nejen svoje písničky, ale sáhl i po romských anebo repertoáru Karla Gotta nebo Michala Davida. "Jsou to hity, které nikdy neomrzí. Snažím se hlavně vyhecovat lidi, aby přišli na parket. Tady to třeba nebylo úplně moje publikum, ale užili si to a já s nimi," svěřil Honza, který sám poslouchá hlavně balkánskou hudbu, která je blízká jeho temperamentu.

Pokračuje i v natáčení internetového seriálu Ďábelské cikánky, v němž účinkuje i jeho bratr Marsell. "Zanedlouho vyjde na Romflixu nový díl. Jsme tam tři sestry. Já hraju Olivii, můj brácha Alexis a ještě jeden další tam je Mercedes," uzavřel Bendig. ■