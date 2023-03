Na fotkách z dovolené nechala Světlana Nálepková nahlédnout pod šaty: Za postavičku vděčí dobrým genům

Světlana Nálepková Super.cz

„To bych zas tak nepřeháněla, ale snad ty geny nějak fungují a snad mi to ještě chvíli vydrží,“ smála se během rozhovoru pro Super.cz.

„Cvičím doma, dříve jsem chodila i někam cvičit, ale to mě nebaví. Doma cvičím jógu, hodně chodím a chodím třeba po Himalájích. Jezdím na různé treky a raduji se ze života,“ svěřila nám dále tajemství své postavy.

A jak sama Světlana bere sociální sítě? „Na jednu stranu je to nutnost, ale na druhou stranu je to konec všemu. Já osobně to nesnáším, hrozně mi vadí, že je to nebezpečné pro vnuky, musí to člověk hlídat, omezovat, dávat limity. Myslím, že pro moji generaci, to není. Je mi to protivné, štve mě to, ale dávám příspěvky, protože mi všichni říkají, že je to nutné," dodala Světlana Nálepková, se kterou jsme si povídali v krásných prostorách Národního muzea v Praze. O tom, jaké pracovní projekty a vystoupení ji v nejbližší době čekají, si poslechněte v našem video rozhovoru. ■