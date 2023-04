Kluka nemá. Stříbrná Superstar Elizabeth Kopecká si vzala k srdci radu kámoše Jaromíra Jágra

Elizabeth Kopecká v novém klipu vytasí své největší ženské zbraně. Super.cz

„Já se teď soustředím jen na sebe, na svou kariéru. Dodělala jsem si po Superstar magistra a teď je čas na moji kariéru. Ráda bych si splnila to, co si celý život přeji, a to je zpívat,“ svěřila se Super.cz.

V nové písni Good Times se právě vypořádává s bývalými partnery. „Je to o tom, jak myslíte na svého bývalého a vzpomínáte na ty hezké časy, i když ten partner třeba nebyl tak růžový a romantický. Když jsem třeba byla v minulosti sama, tak jsem vzpomínala na svého bývalého a chybělo mi to hezký, romantický. Ale věděla jsem, že to není dobrá volba vstoupit zpátky do stejné řeky.“

Elizabeth je známá i tím, že se přátelí s legendárním Jaromírem Jágrem (51). A ano, stále jsou v kontaktu. „Když hráli proti Spartě, tak mi řekl, ať přijdu podpořit kluky. Jarda mi právě neustále říká, ať se soustředím na kariéru, a to přesně teď dělám,“ dodala Elizabeth Kopecká. ■