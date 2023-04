Božská Francouzka Tao je zrozena pro bikiny: Její přírodní tvary se musí líbit snad každému!

Modelka je ztělesněním ženskosti, a tak není divu, že nejčastěji předvádí plavky či spodní prádlo. Profimedia.cz

Na světě je to tak dobře zařízené, že se každému líbí něco jiného. Co se tělesných proporcí týče, někdo dává přednost štíhlejším, druhý zase kypřejším tvarům. Francouzská kráska Tao Wickrath si ovšem může gratulovat, její souměrná postava je jako stvořená pro plavky, a asi málokdo by v ní nenašel zalíbení...