Syn rockera Pepy Vojtka pěkně vyrostl a válí v Ordinaci. Čekají ho dramatické scény a skončí v nemocnici!

Adam Vojtek TV Nova

Když před třemi lety nastoupil do ordinačních příběhů jako syn záchranáře Hanáka (Radim Fiala), bylo mu jen sedm a zkušenosti před kamerou měl minimální. Dnes, o tři roky později, je už v Ordinaci perfektně zabydlený, naplno projevil svůj přirozený talent, a tak se mu tvůrci seriálu nemusí obávat psát do scénářů složitější repliky.

Kromě nich Adam s přehledem zvládá i komplikovanou hereckou akci. Ta ho čeká hned v následujících dílech Ordinace. Dostane se totiž do ohrožení života. „Myslím, že od začátku jeho hraní v Ordinaci je vidět, že ho to před kamerou baví, na tom se nic nezměnilo. A také to, že se může občas ulít ze školy. Pak to samozřejmě doháníme, nikdo mu nic neodpustí, a tak se kromě nových textů společně učíme zameškanou látku a doděláváme úkoly. Naštěstí jak scénáře, tak věci do školy se Adámek učí rychle,” prozradila Adamova maminka Jovanka.

A jak přemýšlí o své budoucí kariéře sám mladý herec? „Zatím úplně nevím, herectví mě baví a moc, ale stejně tak to mám s fotbalem, hokejem nebo kickboxem. Prostě uvidím,” říká Adam Vojtek, který si nechal narůst delší vlasy. Možná po vzoru tatínka Pepy, frontmana slavného Kabátu? Tak to prý úplně není.

„Rocková hudba mě moc nebere, rád poslouchám rap a hip-hop. Snažím se napodobovat choreografie a tančit. Jednou jsem dokonce vystupoval v show Tvoje tvář má známý hlas jako host Eriky Stárkové. Ale raději mě nechali jen bubnovat, asi abych ji nezastínil zděděným tanečním talentem po mamince,” smál se Adam.

Na toho v Ordinaci čekaly hodně dramatické scény. „Teď je natáčení Ordinace super! Musel jsem hrát, že mi je hodně zle, že mě bolí břicho. Taky jsem musel dělat, že jsem upadl, byl v bezvědomí, takže jsem se snažil nedýchat. Nakonec moje postava Filipa skončí v nemocnici a bude to hodně napínavé!” prozradil Adam o seriálu, který běží na Voyo každý čtvrtek. ■