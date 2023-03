Ostatní maminky moc nepotěší: Nikol Švantnerová se 14 dní po porodu pochlubila fantastickým tělem

Nikol Švantnerová před a krátce po porodu Foto: Super.cz/archiv N.Švantnerové

Je to čtrnáct dní, co se Nikol Švantnerová (30) stala maminkou. Modelka 17. března přivítala na světě dceru Miu. S holčičkou si užívá první společné dny.

Teď se Nikol pochlubila svým tělem, které má dva týdny po narození dcery absolutně fantastické. „Nemůžu uvěřit, že ještě před dvěma týdny jsi byla v bříšku, a hlavně jak ses tam vůbec vlezla,“ svěřila se modelka, která se vyfotila v prádle.

Na jedné fotce pózuje ještě s holčičkou v bříšku, na druhé si svou dcerku už hrdě drží v náručí. Modelka se neuvěřitelnou rychlostí vrací zpět ke své původní figuře a tělo má opět jako laňka.

„Takové štěstí mnoho z nás bohužel nemělo a nemá. Vám postavičku jako lusk přeji. A my ostatní to neberme jako samozřejmost a vzor. Každé tělo bude jiné, s jinou startovací čárou,“ napsala jí jedna z fanynek.

Modelka na sebe po celou dobu těhotenství dávala pozor a vzdala se i oblíbených sportů. „Na lyže ne, to riskovat nebudu, za to by mi to nestálo, ale hor se určitě nevzdám,“ svěřila se Super.cz v zimě Nikol, která se nyní pomalu může vracet ke svým aktivitám. ■