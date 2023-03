Tady ani František nepomůže: Michal Nesvadba z Kouzelné školky ruší představení a poslal vzkaz z nemocničního lůžka

Michal Nesvadba Foto: Super.cz/archiv M.Nesvadby

Známý herec a mim se nejdříve omluvil, že musí svá vystoupení přesunout a následně poslal fotku z nemocničního lůžka. „Přátelé, s velkým zklamáním vám musím oznámit, že jsme nuceni odložit naše vystoupení, která se měla konat tento víkend, a to z důvodu mého akutního zákroku,“ svěřil se Michal Nesvadba, který je aktuálně v nemocnici.

„Tady mi nepomůže ani František a tentokrát to nezachrání ani lepící páska. Aspoň mě tento týden uvidíte v Kouzelné školce,“ svěřil se ze špitálu herec a moderátor a sdílel fotku v antiembolických punčochách. „Ne, to není kostým k novému představení a nedal jsem se ani na balet. Omlouvám se všem, kteří mají koupené lístky na má víkendová představení. Mrzí mě to, ale uvidíme se na přeložených termínech,“ dodal Michal Nesvadba, který nedávno sdělil, že si po odchodu ze zábavného pořadu chce hlavně užívat. „Mám své plány, které si chci splnit. Nějaké cestování, a taky už jsem důchodce, tak si volno zasloužím," řekl Super.cz herec. ■