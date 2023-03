Hvězdě reality show Anně Cardwell (28) odhalili rakovinu ve čtvrtém stadiu

Anna Cardwell známá z rodinné reality show Here Comes Honey Boo Boo trpí rakovinou ve čtvrtém stadiu. Profimedia.cz

Osmadvacetiletá maminka desetileté Kaitlyn a sedmileté Kylee si zpočátku stěžovala na bolesti břicha, načež jí lékaři provedli řadu testů. Rakovinu následně objevili i v jejích játrech, ledvinách a plicích.

Anna Cardwell je nejstarší dcerou June Edith Shannon známé jako "Mama June". Ta proslavila celou jejich rodinu nejdříve působením v kontroverzní reality show Toddlers & Tiaras, v níž si matky plní sny na svých dcerách, které od útlého dětského věku připravují na soutěže krásy.

June v pořadu vystupovala s tehdy pětiletou dcerou Alanou Thompson přezdívanou Honey Boo Boo. Celá rodina následně účinkovala ve vlastní reality show Here Comes Honey Boo Boo, Mama June: From Not to Hot a dalších. ■