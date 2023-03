Perličky z natáčení Je třeba zabít Sekala. Ve filmu plném nesnášenlivosti byl Bartoška jedinou vyloženě kladnou postavou

Jiří Bartoška a Olaf Lubaszenko ve filmu Je třeba zabít Sekala

Je léto roku 1943 a do hanácké vesnice Lakotice, kde není jediný Němec, jako by válečné útrapy ani nedolehly. Je to vesnička, kolem níž je mezi zlatými lány zrajícího obilí rozeseto dvanáct bohatých statků. Jejich majitelé teď ale žijí v neustálém strachu z Ivana Sekala – nemanželského syna z jednoho gruntu. Sekal má za sebou krušné dětství parchanta, kterým všichni pohrdají, a slušné děvče o něj nezavadí ani pohledem.