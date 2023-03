Po 40 letech vztahu se dozvěděl zprávu, která ho ranila: Rve mě to na cucky, reagoval Václav Kopta na slova manželky

Václav Kopta se po 40 letech dozvěděl, že s ním manželka nechtěla hrát Super.cz

"To bylo už kdysi na škole, kde jsme měli v představení Thyl Ulenspiegel hrát Thyla a Nelle. V tu dobu jsme se strašně hádali a já je chtěla hrát raději s jiným spolužákem. Řekla jsem, že s Vaškem nikdy divadlo hrát nemůžu," prozradila Vrbická. "Já to tenkrát nevěděl a dozvěděl jsem se to až teď, pomalu po čtyřiceti letech a rve mě to na cucky," zaskočila svého manžela a před naší kamerou proběhla konfrontace. "Na starý kolena jsem ti dobrej," reagoval Kopta směrem k manželce.

Teď už je společné hraní baví, ale dospěli k tomu zajímavým způsobem. "Bylo to spíš pragmatické, protože jsme se několik let skoro vůbec neviděli. Já pořád někam jezdil, přes den jsem točil, večer zájezdy. Takže jsem Simonu přesvědčil, aby odešla z angažmá. Podařilo se a teď už jsme braní jako taková dvojka," vysvětlil Václav s tím, že momentálně se Simonou hrají v pěti inscenacích, zejména komediích. V našem videu zavzpomínali i na společné televizní účinkování, což prý byla velká legrace.

V létě budeme moci herecký pár vidět i v rámci Hvězdného léta pod žižkovskou věží, kde si spolu zahrají mj. v představení Za dveřmi kanceláří a oba uvidíme hned v několika rolích. ■