Misska Čerešňáková se v 7. měsíci pochlubila rostoucím bříškem: Má 8 kilo nahoře a svěřila, jak by chtěla rodit

Eva Čerešňáková Foto: archiv E. Čerešňákové

Požehnaný stav se podařilo Evě Čerešňákové (36) tajit až do 5. měsíce. Rostoucí bříško by nyní už jen těžko skryla. Modelka a moderátorka se těší na prvního potomka a těhotenství si užívá.

„Bríško roste, miminko je aktivní a dává o sobě vědět stále víc. Kila navíc se už pronesou, ale jinak všechno v pořádku,“ svěřila se modelka, která ještě do šestého měsíce aktivně sportovala. „Nahoře mám 8,5 kilo. Čas letí jako zběsilý, týdny do porodu se krátí. Už jsme se pomalu začali na miminko chystat a začali zařizovat. Sice nám ještě část věcí chybí, ale minimálně jsme se posunuli ze startovní čáry o kousek dál. Nejsme už na nule,“ svěřila se modelka, která zvládá celé těhotenství bez potíží.

Vzhledem k tomu, že je na tom zdravotně dobře, o porodu má jasno. „Pokud to půjde, chtěla bych určitě rodit přirozeně. Knížky čtu, snažím se na ty změny připravit, ale nad samotným porodem moc nepřemýšlím - zvládly to miliony žen, tak to zvládnu i já,“ prozradila Eva s tím, že stále pracuje.

„Ráda bych ještě v dubnu pracovala,“ řekla s tím, že už ale mnohem více odpočívá. „Nikdy jsem v posteli netrávila tolik času. A až na tu větší únavu se cítím skvěle. Co tělo umí a dokáže, to je neskutečné. A i to malé tělíčko uvnitř mě už začíná být pěkně aktivní a dává o sobě čím dál častěji vědět,“ dodala Čerešňáková. ■