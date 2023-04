Zamilovaná Gabriela Partyšová poprvé promluvila o příteli: Jak funguje vztah mezi Prahou a Brnem?

Moderátorka Gabriela Partyšová Super.cz

Od loňského roku je Gabriela Partyšová (44) šťastně zadaná. Poprvé se s novým partnerem moderátorka na veřejnosti objevila letos v lednu, a to na luxusním plese v moravské metropoli. O vztahu však dosud příliš nemluvila.

Na křtu knihy jógového cvičitele Tomáše Strnada, která je věnovaná párové józe, ale udělala výjimku. „Je to tak, že náš vztah je dospělý, a když chceme, tak se vidíme. Respektujeme se ve svých profesích. Máme oba děti a je to moc hezké, jak se to dá skloubit, velmi nenásilně a já jsem za tenhle vztah velmi ráda,“ svěřila se Super.cz Gabriela Partyšová, která veškerý volný čas tráví se synem a novým partnerem.

Její oblíbené cvičení, mezi které už několik let patří právě také jóga, tak šlo stranou. „Teď jsem na to trošičku pozapomněla, mám pěkný vztah, když žiješ vztahem, tak neděláš spoustu věcí. Cvičit musím neustále, já jsem velký gurmán a jen se podívám na jídlo a mám kila nahoře. Teď bych potřebovala tři kila dát dolů a to se asi povede, myslím, že všichni na zimu obalujeme,“ svěřila se moderátorka, která se tentokrát na akci chopila role kmotry knihy. ■