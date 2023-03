Poslední manévry Nesvačilové před nečekanou svatbou: Ani mazlící video s Kolečkem nezabralo

Denisa Nesvačilová sdílela první video s Kolečkem přesně v den svatby. Michaela Feuereislová

I to, co by si nikdo ani vzdáleně nedokázal představit, se stalo skutečností. Ač byl Kolečko ještě před pár týdny ve společnosti s Denisou Nesvačilovou (31), kvůli které opustil Anetu Vignerovou (35), tak se rozhodl, že tento vztahový kolotoč zřejmě utne tak, že uspořádá tajnou veselku. A to právě s Anetou Vignerovou.

„Někdy je v životě potřeba udělat nějaký razantní krok. Proč jsme ho s Petrem udělali, je jen naše věc. Byli bychom radši, kdyby naše rozhodnutí zůstalo déle utajeno veřejnosti, protože jsme ho udělali pro nás dva a našeho syna, pro nikoho jiného,“ uvedla Aneta v příspěvku na svém instagramovém účtu.

Svatba se konala 14. března a není jasné, jestli o ní věděla i sama Denisa Nesvačilová. Ta právě v tento den zveřejnila vůbec první video ze soukromí s Petrem Kolečkem.

Konkrétně šlo o záběr, kde se scenárista mazlí s hereččiným psem Čestmírem. Proč zrovna v tento den dala herečka na sociální síť tak nezvykle intimní záběr, zůstává otázkou. Stejně tak jako pokračování tohoto zapeklitého milostného trojúhelníku. ■