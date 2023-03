Ex Bagárové Muradov přiznal vztah: Po tajnůstkaření prozradil, že se zamiloval do hvězdy Love Islandu

Makhmud Muradov a Sabina Karásková jsou prý velmi šťastní. Foto: archiv Makhmuda Muradova

„Čau lidi, to jsme my a chceme se vyjádřit k situaci, co se týče nás dvou. Protože když spolu někam půjdeme, tak chceme předejít tomu, zda jsme spolu nebo nejsme spolu. Tak ano, jsme spolu. A chceme vám to říct přes naše sociální sítě. Asi nás máte rádi, chceme, abyste to věděli od nás a jsme šťastní. Moc vám děkujeme, že nám fandíte, nebo nefandíte,“ sdělil pár na svých instagramových účtech.

Vztah Muradova s Karáskovou nezačal úplně čistě, a to hlavně ze strany Sabiny, která v době, kdy poznala Macha, randila se Zbyňkem Vlčkem, se kterým chodila od Love Islandu.

Sabina se do Macha zakoukala během jednoho ze zápasů organizace Oktagon MMA, kde na sebe hodili očkem. Později si napsali pár soukromých zpráv, které se dostaly právě ke Zbyňkovi, jehož zaskočila nejen tahle konverzace, ale také následné „drbání“ s kamarádkami.

„Zbyněk si přečetl i tyhle konverzace a ty mu asi nebyly příjemné. Jsem jenom normální holka, která se o tom otevřeně bavila s kamarádkami. Já si upřímně myslím, že ho víc štvaly ty konverzace s kamarádkami. Nezacházela bych do hlubších debat s jiným klukem, kdybych měla přítele,“ vysvětlila Sabina po rozchodu pro Voyo, kde vztah s Muradovem ještě tutlala. ■