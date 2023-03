V Survivoru se dozvěděl, že čeká kluka, teď přišla zdrcující zpráva z domova! Muži roku zemřel nejbližší člen rodiny

Pepa se dozvídá o úmrtí svého dědečka Video: Voyo

Muž roku Josef Kůrka zažívá v Survivoru nejtěžší chvíle. Dozvěděl se, že mu zemřel jeden z nejbližších lidí. Pepa přišel o milovaného dědečka. Je to pro něj o to těžší, že prarodiče ho vychovávali a má k nim blíže než k vlastním rodičům.

"Děda už není, je mu líp, bylo to pro něj vysvobození, neřeš to, hlavně se drž. Ve čtvrtek už nevnímal a v pátek zemřel," řekla Pepovi v telefonátu jeho babička. Hovor s blízkými vyhrál kmen hrdinů v soutěži o odměnu. Kůrka pak celý hovor proplakal a s ním plakali i jeho soupeři v kmeni.

Jeho dědeček měl vážné zdravotní problémy, už když Kůrka odlétal do Dominikánské republiky. Bojoval s rakovinou a také se stařeckou demencí. "V prosinci odvezli dědu do nemocnice a od té doby tam je. Má rakovinu a začala se u něj projevovat stařecká demence, když jsem sem jel, tak to bylo tak vážný, že mu zbývalo pár měsíců, možná týdnů života," ​prozradil už v Survivoru Kůrka, který dodal, že babička s dědečkem jsou mu bližší než vlastní rodiče.

"Odmalička mě vychovávali babička s dědou. Máma mě měla už v šestnácti, s tátou se pak rozvedli. Když přišlo na to řízení, tak každý už měl svoji rodinu. Proběhlo pár soudů a nakonec přišla babička s tím, že si mě vezme. Proto beru babičku s dědou jako rodiče," dodal Muž roku 2016. ■