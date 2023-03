VIDEO: Tady Kolečko mluvil o své manželce Vignerové ještě jako o ex. Říkal, jak ho inspiruje a ukázal snubák

Petr Kolečko v pondělí mluvil o své manželce Anetě Vignerové ještě jako o expartnerce. Video: CNN Prima News

Oba dva se zatím k nečekané svatbě nevyjadřují, hrdě ale nosí snubní prsteny. Svatba se podle Blesku měla konat 14. března. Už v úterý Vignerová sdílela na sociální síti záběry, na nichž je v posteli nejen její syn Jiřík, ale také jeho otec Petr Kolečko. Instagramový příběh sice stáhla, ale spekulace o návratu ke Kolečkovi byly na světě.

Samotný režisér prsten neskrýval ani v pondělním ranním vysílání pořadu Nový den na CNN Prima News, kde mluvil o slovenském seriálu režiséra Jana Hřebejka Iveta, kterému napsal scénář. K napsání příběhu o dívce, jež se z malého světa dostala až do vrcholového světa modelingu, ho inspirovala právě Aneta Vignerová.

O Vignerové sice v rozhovoru mluvil jako o expartnerce, prsteníček mu přitom zdobil snubák a o Anetě neměl vůbec problém mluvit.

„Kdybych tehdy s Anetou nechodil, tak by ten seriál nevznikl, ta inspirace je základní, je to o holce, která to z regionu dotáhne až do vrcholového národního modelingu, myslím že to rozhodnutí se o to pokusit, vyšlo z nějaké naší domácí debaty s Anetou, bez ní by to nevzniklo,“ řekl v pořadu Kolečko s tím, že má seriál samozřejmě i dějové linky, které s Anetou nijak nesouvisí.

Kolečko to nedávno schytal za to, že tvrdil, že Aneta prožila příběh dívky z vyloučeného prostředí. Vignerová pochází z Havířova. „Já jsem mu podala nějaký příběh a z toho se vytvořil scénář. To vyjádření nepodal úplně šťastně, Havířov není vyloučená lokalita, je to fajn menší město,“ objasnila tehdy Super.cz modelka, jak to její dnes již manžel myslel. ■