Vittorio Grigolo: operní bouřlivák s tváří hollywoodské hvězdy

Chlapecký vzhled, jiskřivé oči, nespoutaný temperament, slabost pro rychlá auta a motorky a pro všechno italské. Když zpívá ve Veronské aréně, restaurace v okolí nabízejí na slavné „Piazza Bra“ těstoviny podle jeho receptu a k nim servírují i jeho vlastní vína. Když zrovna nezpívá a nepracuje na vinici, prohání se rád ve Ferrari či Maserati. To je hvězda milánské La Scaly a jeden z nejvyhledávanějších tenoristů naší doby Vittorio Grigolo.

Pěveckou kariéru zahájil v dětských letech jako sólista sboru Sixtinské kaple. Tam si ho vyhlédl sám Luciano Pavarotti a obsadil ho do role pasáčka v Pucciniho Tosce. Tomu bylo 10! Fascinoval ho kostel, zpěv, akustika chrámů. Během pár let se Vittorio musel rozhodnout, zda se bude věnovat zpěvu, nebo zda se dá na duchovní dráhu. Vnitřní souboj tenor vs. kněz nakonec – naštěstí – vyhrála hudba a jeho ohromné jevištní nadání, kterým konkuruje i kolegům z činohry i od filmu. Se svým italským šarmem a tváří z titulní strany módního časopisu se stal miláčkem mnohých nejen operních fanoušků.

Vittorio Grigolo po boku Luciana Pavarottiho ve své první operní roli

FOTO: Facebook Vittoria Grigola



Jako dospělý triumfálně debutoval v londýnské Covent Garden v roce 2010 v roli Rytíře des Grieux v Massenetově Manon a od té doby vystupuje v nejvýznamnějších operních domech celého světa. Při svém debutu v Praze v roce 2015 nešetřila kritika ani publikum uznáním, jeden ze serverů napsal: „tak nějak musel magnetizovat své posluchače legendární houslový mág Paganini.” Do Prahy se nyní vrací s recitálem nejkrásnějších operních árií, který nedávno představil v La Scale a který byl místním přísným a náročným publikem, přijat více než vřele.

Prožívá každou árii, v několika minutách vás vtáhne do děje, každý večer, kdy ho na pódiu vidíte, máte pocit, že je tu jen pro vás! Jeho milující Alfrédo, Romeo, Rodolfo, Cavaradossi či Don José…… dojme vás, věříte mu vše, co zpívá.

Árie nejen z těchto oper nabídne i pražskému publiku ve Dvořákově síni Rudolfina 16. dubna 2024.

Vittorio Grigolo jako Don José v Carmen ve Vídeňské státní opeře

FOTO: Facebook Vittoria Grigola

Víno, opera, rodina…

Mimo svého operního nadání a vášně pro silná auta a italskou kuchyni vyniká i jako vzorný otec své tříleté dcery. Ta je s ním téměř všude. A nejen ona, samozřejmě i manželka, mamma, papa… Rodina je pro něj velmi důležitá… prostě pravý Ital! A dodává…

„Svou kariéru jsem začal debutem v opeře, kde se víno prodávalo a vydávalo se za magický elixír. Dnes ne náhodou sbírám ovoce s radostí a úžasem. Hrozny, stejně jako hlas, pokud funguje dobře, se časem zlepšuje a mění barvy a vůně. Sleduji proměny, které se odehrávají mezi partiturami oper i řadami vinic. Fantastická cesta, která potvrzuje, že réva je život!“, vyznává se Vittorio. Jeho vína jsou stejná jako jeho hlas: plná, hřejivá, vášnivá a 100% italská.

Vittorio Grigolo jako Verdiho Trubadur v Barceloně

FOTO: Facebook Vittoria Grigola ■