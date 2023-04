Komička a playmate Adéla Elbel se v červnu stane vdanou paní. Na líbánky vyrazí na Madeiru

Komička Adéla Elbel svou plánovou svatbu zas až tolik nehrotí. Super.cz

„Svatba bude velká, protože můj kluk to má rád. Já míň, ale těším se. On by to chtěl mít velké a opravdové a já bych nejradši chtěla utéct. Ne od svatby, ale od té vřavy,“ smála se během rozhovoru pro Super.cz Adéla.

V rámci stylu a toho, co zrovna letí, změnili také destinaci, kam si vyrazí na líbánky. „Původně jsme chtěli Bulharsko, do hor, ale to neznělo tak sexy, tak jedeme na Madeiru, ale taky jenom chodit do hor, ale zní to víc sexy.“

My jsme si s komičkou povídali během charitativní akce s názvem Koncert pro život. Adéla přispěla k tomu, aby se lidé nebáli darovat kostní dřeň. „Protože je důležité darovat cokoliv, co můžeme, a darovat kostní dřeň je zdarma,“ doplnila Adéla Elbel. ■