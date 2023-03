Ač byla nezdravě hubená, říkali jí, že je v plavkách tlustá. Anička Slováčková poslala hejtrům jasný vzkaz

Anička Slováčková si z kritiky hlavu nedělá. Super.cz

„Já když jsem to zveřejnila, tak jsem si říkala, že na tom není nic, co by mi mohl někdo vytknout, ale i takový se našli. Potom jsem si ale řekla, že i v momentech, když jsem měla nejmíň kilo, až to nebylo zdravé, tak se našli tací, kteří mi říkali, že jsem tlustá,“ rozpovídala se zpěvačka Super.cz.

Na své postavě tak měnit nic nehodlá. „Člověk se nikdy nikomu nezavděčí. Já jsem se svým tělem spokojená, takže to takhle zůstane,“ má jasno.

My si s Aničkou povídali na dobročinné akci s názvem Koncert pro život. Této velké benefice na podporu dárcovství kostní dřeně se zúčastnilo mnoho známých tváří, které zde vystoupily. Dcera Dády Patrasové je ráda, že se mohla do projektu zapojit alespoň svým vystoupením, protože ona sama darovat kostní dřeň po prodělané rakovině nemůže.

„Když jsem se odhodlala, tak při vyplňování dotazníku jsem měla uvést, zda mám nádor a já už v té době měla nezhoubný nádor a paní doktorka mi řekla, že už nemůžu být dárce. Já tedy nemůžu pomoci svou krví ani kostní dření, ale aspoň vystoupením,“ dodala sympatická Anička Slováčková. ■