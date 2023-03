Jennifer Aniston (54) se blýskla v průsvitných mini vedle Adama Sandlera. Byli by i krásný pár, co říkáte?

Jennifer Aniston a Adamu Sandlerovi by to slušelo i mimo filmové plátno... Profimedia.cz

Adam s Jennifer si sedli už během své první spolupráce na komedii Zkus mě rozesmát z roku 2011 a jejich spojení v komediální rovině funguje skvěle. Během jejich společného pózování bylo evidentní, že si herci sednou i po osobní stránce a není pochyb, že by tvořili krásný pár i mimo filmové kamery.

Zatímco u Jen by to teoreticky i bylo možné, jelikož se od jejího rozvodu s Justinem Therouxem v roce 2017 oficiálně neobjevila po boku žádného jiného muže, u jejího hereckého protějšku už ne. Adam je totiž dlouhých dvacet let ženatý s herečkou a bývalou modelkou Jackie Sandler, která si rovněž premiéru nenechala ujít. Manželé spolu mají šestnáctiletou dceru Sadie. ■