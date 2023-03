Okouzlil ji očima a dlouhými vlasy. Valérie Zawadská je se svým mužem už 28 let

Valérie Zawadská a její muž Roman Kříž Foto: ČTK / Mášová Petra

„Když jsem přišla do Prahy, sháněla jsem práci. Psala jsem do tří divadel, strašně jsem se styděla, ale říkala jsem si, jak mají ti lidé vědět, že nemám práci, když jim to neřeknu. Nakonec jsem dostala angažmá v ABC, na poloviční úvazek,“ popisovala herečka a dabérka v pořadu Moje místa na Televizi Seznam.

Záhy jí však bylo naznačeno, že se s ní v angažmá dlouhodobě nepočítá. V té době ale potkala svého partnera. „Velmi jsem se trápila, ale najednou nastal střih a já jsem potkala Romana. No a najednou jsem byla těhotná a všechno mi bylo absolutně jedno! V té době se navíc rozjel dabing a já jsem i s tím bříškem, kdy bych už stejně nemohla hopsat po jevišti, seděla ve studiu,“ svěřila.

Postupně se jim narodili dva synové, první Jan, když bylo Zawadské 37 let, druhý Roman o tři roky později. „Nebylo to vůbec moderní. Ale prostě do té doby jsem nepotkala partnera, se kterým bych ty děti chtěla mít, se kterým bych to cítila. Když mi bylo 35 let, tak jsem se smiřovala s tím, že je prostě mít nebudu,“ svěřila.

Partner Roman pracoval v Městských divadlech pražských jako technikář. Imponovalo jí na něm, že nevykuřoval a nesedával na baru, ale byl v rohu a hrál na kytaru. A také jeho vzhled. „Měl modré oči a dlouhé černé vlasy, dlouhé nohy. Vždycky se mi líbili vysocí muži. A tak jsme se jednoho dne prostě dali dohromady. A jsme spolu už 28 let,“ dodala.

Jubilejní dvoustý díl s Valérií Zawadskou je možné sledovat v repríze 1. dubna v 6:45 hodin, všechny díly diváci najdou na Stream.cz. ■