Ptali se mě, kdy budu rodit. Britská exmodelka zhubla 25 kilo poté, co si lidé mysleli, že je těhotná. Teď šla do plavek

Chantelle zhubla pětadvacet kilo. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Chantelle Houghton se proslavila nejen jako modelka, ale v roce 2006 také jako účastnice reality show Big Brother. Kdysi přiznala, že od 14 let bojovala s bulimií a její váha šla většinu života dolů a zase nahoru. Před více než deseti lety také prozradila, že si od lékařů vyslechla smutnou zprávu - kvůli drastickým dietám nebude moct mít děti. To se nakonec naštěstí nesplnilo a Chantelle má doma dceru. Když se ovšem v roce 2021 rozešla s přítelem a lidé v okolí si začali myslet, že je těhotná, usoudila, že se v jejím životě musí stát velká změna.

„Byla jsem v obchodě a jedna paní se mě zeptala, kdy mám termín. Pak se to samé stalo o několik týdnů později. Nejedla jsem v tu dobu správně. Vynechala jsem třeba snídani i oběd a pak jsem měla takový hlad, že jsem snědla něco z fastfoodu, chipsy, colu nebo čokoládu. Teď se cítím úžasně,“ řekla Chantelle, která je vegankou, ale ráda si vaří a základem jejího jídelníčku se stalo sushi, saláty, velké množství zeleniny a ovoce. Jí jen nezpracované potraviny a přírodní cukry. Největší proměna se s jejím tělem prý udála za posledních šest měsíců. A změnilo se jí nejen tělo, ale zlepšila se i pleť a vlasy.

„Necvičím, ale hodně chodím se psem. To je opravdu jediné cvičení, které dělám. Chodím ráda do přírody, takže jdu a jdu, dokud mě to baví,“ svěřila magazínu OK! Chantelle, která se dostala na velikost 36 a na dovolené na Tenerife se nebála ukázat svou pozměněnou postavu v plavkách. Jejím snem je shodit ještě pár kil, nemá ale stanovený žádný termín, do kdy by chtěla svou proměnu stihnout. „Starám se o své tělo a mozek. Mám pocit, že jsem spoustu let jen přežívala, ale teď žiju. A miluji život,“ uzavřela Chantelle. ■