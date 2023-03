Tomu se říká ‚vejvar‘. Brad Pitt prodává za 850 mega sídlo, kde bydlel s Angelinou. Pořídil ho přitom za 37 milionů

Dům s pozemkem, který prodává Brad Pitt. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Na seznam prodávaných nemovitostí se Bradův dům dostal již v lednu, kdy za něj herec požadoval 45 milionů. V minulosti v něm přitom bydlel s exmanželkou Angelinou Jolie a jejich šesti dětmi, ale několik let v něm žil i sám.

Působivé sídlo v Hollywood Hills bylo údajně postaveno ropným baronem v roce 1910 a je místem, kde Jimmy Hendrix napsal svůj hit z roku 1967 May This Be Love. Pitt během let investoval spoustu peněz do rekonstrukce domu ve spolupráci se špičkovými architekty a designéry.

Loni si však pořídil za 40 milionů dolarů dům nový, a to v odlehlejším a klidnějším místě – v malém plážovém městě Carmel na severu Kalifornie.

V poslední době se řada slavných a bohatých rozhodla pro prodej svých domů v Los Angeles, jelikož od dubna zde platí nová daň z prodeje nemovitosti. Z prodeje domu v hodnotě nad pět mlionů dolarů se má odvádět 4 procenta a z tržeb nad deset milionů dokonce 5,5 procent. Opatření si dává za cíl řešit rostoucí krizi lidí bez domova v Los Angeles a stanovilo si za cíl vybrat miliardu dolarů. ■