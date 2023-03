Blake Lively si vystřelila z fanouška na stadionu po fotbalovém zápase. Video se stalo virální senzací

Blake Lively Profimedia.cz

Blake Lively a její manžel Ryan Reynolds (46) jsou pověstní svým smyslem pro humor. Své fanoušky už potěšili spoustou různých bonmotů sdílených na sociální síti. Teď byl ovšem hereččin ostrovtip namířen proti účastníkovi zápasu velšského fotbalového klubu Wrexham, jehož spolumajitelem je právě manžel Blake Ryan Reynolds.

Blake se přišla podívat a záhy se kolem ní vytvořil hlouček příznivců, kteří žádali o podpis nebo fotku. Sam Neale věděl, že jeho žena herečku zbožňuje, a tak se po skončení zápasu snažil k Blake dostat co nejblíž. Když se mu to podařilo, začal ji natáčet a zeptal se, jestli by jeho partnerce mohla něco vyřídit. Herečka se bez zaváhání k Samovi otočila a řekla, že by ho jeho přítelkyně měla opustit.

Video, které se stalo virálním.

Blake samozřejmě vše myslela ve vtipu a Sam a všichni další přítomní fanoušci okamžitě propukli v hlasitý smích. Autor videa se jím navíc později pochlubil na internetu a video se stalo virálním. O události píše řada zahraničních médií, která dokonce citují i Samovu dívku Stephanii Cleaver.

„Tak moc jsem žárlila, že Sam šel na zápas beze mě, protože jsem musela pracovat. Plakala jsem, když jsem to video viděla. Miluji ji. Ona je mou nejoblíbenější osobností na světě,“ řekla deníku Daily Mail fanynka, která ovšem zároveň dodala, že svého přítele ani po radě superhvězdy neopustila. ■