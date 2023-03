Syn Terezy Kostkové Tonda (15) prožívá první lásku: Herečka vzala na dovolenou i jeho půvabnou přítelkyni

Tereze Kostkové se první přítelkyně jejího syna líbí. Super.cz

Protože jsme se setkali na představení programu Hvězdného léta pod žižkovskou věží, s Terezou jsme se bavili samozřejmě o divadle. Účinkovat na zastřešené scéně na Žižkově bude v několika hrách včetně novinky Za dveřmi kanceláří, kterou odpremiérovali v Komorním divadle Kalich teprve před měsícem.

A co plánuje na léto dál? "Měli bychom pokračovat v natáčení seriálu Jedna rodina, ale dostaneme i seriálové volno. V létě mám vždycky volno od rozhlasu, abych si vyčistila hlavu. Druhým rokem budu hrát v rámci Letních shakespearovských slavností v Bratislavě, kde hraju královnu v Hamletovi, a přijedeme s tím i do Prahy. A v srpnu se bude točit upoutávka na StarDance. Zní to, že je toho hodně, ale jsou to jednorázové věci a mám spoustu volna," vysvětlila.

Plány, kde stráví léto s rodinou, ještě konkrétní nemá. "Nějaké plány máme, ale není to nic, kde musíte mít nějakou brutální rezervaci dopředu," krčila rameny. Protože její syn Tonda prožívá první lásku, svoji slečnu přivedl právě na maminčinu premiéru hry Za dveřmi kanceláří, zajímalo nás, zda se mu ještě chce na dovolenou s mámou.

"Byli s námi oba na jarních prázdninách. Mají možnost jet s námi nebo sami spolu. Dveře jsou otevřené. Pak jsou tam ještě děti ze strany mého muže, tam se samozřejmě také zeptáme. Jeden už je dospělý, ale druhému je dvanáct, tak tam určitě také něco vymyslíme. Tak se buď potkáme společně, anebo naplánujeme tak, aby to vyhovovalo věkově," svěřila.

Vzhledem k tomu, že Tereza vzala přítelkyni svého syna, která je ostatně jeho spolužačkou ze školy a také je jí patnáct, na společnou dovolenou, bylo skoro zbytečné se ptát, jak se jí líbí. "Líbí se mi moc. Ale víc bych k tomu neříkala. Nechme jim jejich svět a soukromí. Jestli si něco zaslouží, tak to, abychom to nerozebírali v médiích," uzavřela. ■