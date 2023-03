Plážová sexbomba Kim Kardashian bez retuše: Své pověstné tvary odhalila v růžových tangách

Kim Kardashian pózovala v nových bikinách své vlastní značky. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Hvězda sociálních sítí a reality show The Kardashians zvolila ze své kolekce růžové bikiny s horním dílem na zip a úspornými tangami. Focení se realizovalo na pláži v Malibu a jeho průběh ztěžovalo velmi větrné počasí, kdy ostatní členové týmu byli zahaleni do teplého oblečení, zatímco Kim se choulila do pláště alespoň v pauzách mezi pořízením jednotlivých sérií záběrů.

Čtyřnásobná maminka tak odhalila svou pověstnou postavu přesýpacích hodin s neuvěřitelně útlým pasem a plochým bříškem necelý rok poté, co zhubla přes deset kilogramů kvůli plesu Met Gala. Tam se rozhodla stůj co stůj nasoukat do ikonické róby po Marilyn Monroe, ve které zpívala Johnu F. Kennedymu Happy Birthday, Mr. President.

Pro mediálně nejslavnější rodinný klan to však byla možná poslední účast na akci tohoto druhu. Jeho hostitelka Anna Vintour se totiž v poslední době nechala slyšet, že Kardashianky a Jennerky na sebe poutají tolik mediální pozornosti, že to ubírá na vážnosti celé společenské akce, která je vnímána jako nejprestižnější módní událost roku a má mít především charitativní záměr. ■