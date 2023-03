Noční můra Karolíny Krézlové ze Survivoru se naplnila: Filip promluvil o nenávisti i manipulacích

Filip Jánoš prozradil další detaily ze zákulisí Survivoru. Foto: Super.cz/TV Nova

„Už jsem se celkem stihl sžít s tímto světem. Je to sice měsíc, co jsem doma, ale přijde mi to jako krátká doba. Za ten čas přemýšlím nad soutěží a skrze svá videa na YouTube se snažím lidem předat detailněji život na ostrově,“ řekl Super.cz.

Zpátky v realitě byl překvapený z mnoha věcí, a to nejen ze způsobu, jakým je Survivor vysílán, ale také byl velmi překvapen, s jakými nenávistnými komentáři se setkala jeho bývalá spoluhráčka Karolína Krézlová (35), která Filipa porazila během duelového souboje.

„Nechápu ty reakce lidí, proč ji tak hejtují. Já jsem s ní byl v pohodě. Chápu, že třeba i kvůli ní odešli lidé, kteří mají spousty fanoušků jako Bára, a tak vznikl ten hejt. Ale moc nemusím ty řeči, že je manipulátorka. Pro mě byla kamarádka, nezkoušela na mě nic manipulativního ani ženské zbraně. Za mě je obdivuhodné, že i když jí skoro pořád psali a byla možná nejvíc nenáviděná, tak se tam udržela déle jak já. Kdyby dosáhla toho sloučení, tak je to podle mě obrovský úspěch,“ prozradil Filip s tím, že přesně této vlny hejtů se prý Karolína obávala.

„Ona se přesně tohoto bála, jak ji budou brát lidé. Já jsem ji uklidňoval, že to bude dobrý. Teď to vidím a nemám slov. Je to těžké, hráči nemají tolik prostoru ukázat se, navíc se vysílá málo epizod, ale třeba ji začnou brát časem jinak. Karolína si zaslouží být ve hře,“ dodal Filip. ■