Denisa Grossová má po autonehodě zdravotní problémy. Vyšetření u lékaře prokázalo následky

Denisa Grossová měla autonehodu. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Aktu.cz

"Má otřes mozku, zvracela, bylo jí hodně zle. Už je jí ale líp, bude v pořádku," řekla Super.cz maminka Denisy Šárka Grossová. "Má naraženou ruku a nos, ale jinak je v pohodě," dodala Šárka s tím, že Denisa stále hrozně lituje celé situace.

Řídila kamarádovo auto, se kterým dostala smyk a narazila do dalšího vozu. "Hrozně ji to mrzí, dámám na místě se omlouvala stále dokola, ale ráda by to udělala znovu. Bohužel nemá kontakt," dodala Grossová. ■