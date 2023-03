Karolína Krézlová se v Survivoru nezdá: Výměnou za rybu ukázala místnímu rybáři své poprsí

Karolína Krézlová využila své ženské zbraně. Foto: Super.cz/TV Nova

Nedávno ze hry vypadl i slovenský youtuber, vítěz reality show Farma Filip Jánoš, kterého porazila v duelu Karolína Krézlová (35).

„Už jsem se celkem stihl sžít s tímto světem. Je to sice měsíc, co jsem doma, ale přijde mi to jako krátká doba. Za ten čas přemýšlím nad soutěží a skrze svá videa na YouTube se snažím lidem předat detailněji život na ostrově,“ svěřil se pro Super.cz i s detailem jednoho úsměvného momentu.

Do redakce Super.cz se dostala informace ze zákulisí Survivoru, že je život na ostrově tak náročný, zejména, co se týče hladu, že se herečka Karolína Krézlová rozhodla jednat opravdu natvrdo. Jednomu z kolemjdoucích rybářů prý výměnou za rybu ukázala své poprsí.

„Nevím, jak přesně to bylo. Skoro všichni jsme byli u ohně a najednou přišly Andrea, Pavlína a Karolína, že jim máme dát síť na ryby. Pak přišly s velkým platýsem. Na ostrově je výhoda mluvit španělsky a být žena. Ovládáš jazyk, kterým se domluvíš s náhodnými kolemjdoucími a umíš použít své ženské zbraně. A to se jí podařilo. Je to jedna ze dvou tak velkých ryb, které se nám podařilo ulovit. Měli jsme z toho vývar a spousty jídla. Je to sice možná trochu divné, ale byli jsme tam čtyřicet dní a ta šance se naskytla. Beru to s humorem,“ prozradil Filip, který by přál výhru Slovákovi Martinovi.

„Je to takové zvláštní přání, ale nejvíc bych byl rád, kdyby to vyhrál Slovák Martin. Bylo by to podle mě velmi vtipné. Já jsem ho na začátku nesnášel, všichni jsme ho chtěli vyhodit, ale postupem času mi začal být sympatický a tu výhru bych mu přál,“ dodal s úsměvem. ■