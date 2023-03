Už víc než půl roku randí s nejslavnější českou youtuberkou. Hokejista popsal, jak a kdy mezi nimi přeskočila jiskra

Úspěšný hokejista a nejslavnější česká youtuberka Foto: archiv V. Houšky

„Šli jsme do centra Prahy, šla mi ukázat svoji oblíbenou cestu, kterou měla s Kubou Gulabem. Ukázala mi oblíbenou lampu, šli jsme parkem, byla to romantika,“ svěřil se hokejista Super.cz. V té chvíli oba poznali, že mezi nimi funguje chemie. „Povídali jsme si, taková klasika romantická, ale bylo to spíš o té konverzaci než o tom, kde jsme a co děláme.“

Hokejistu v dubnu čeká velká výzva. Pilně trénuje na zápas proti Nicholasu Langovi. Hokejoví fanoušci se totiž mohou těšit na utkání týmu s českými kořeny, zastoupeného hráči z NHL extraligy a change ligy, proti týmu světoběžníků, kde nastoupí čeští hráči, kteří hrají po celém světě.

„Bude se hrát tři na tři. Trénuji každý den, příprava je stále stejná, jídlo, trénink, jídlo. Líbilo by se mi vyprodat Eden a nemá to do toho daleko. Jsme teď v řádech tisíců prodaných lístků, tak jsem rád, že to šlape,“ dodal Vláďa Houška, s kterým jsme si povídali po natáčení podcastu Ofsajd. ■