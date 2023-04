Jablka nemohla padnout dál od stromu. Děti Šoralové a Soukupa zívají nad tím, co rodiče dělají a neznají otcovu tvorbu

Zpěvačka Lucia Šoralová se rozpovídala o manželství s Ondřejem Soukupem, o dětech i Johance z Arku Super.cz

„Každé to dítě je jiné a každé si určí svou cestu. Oni tak jako zívají nad tím, co my děláme, a ani neznají naše věci. Já myslím, že kdybychom jim pustili nějakou věc, tak by ani nevěděly, že to napsal Ondřej,“ smála se zpěvačka během rozhovoru pro Super.cz.



„Oni spíš poslouchají zahraniční hudbu. To jsem já nikdy moc neposlouchala, občas ale přinesou zajímavé kousky, ale každý úplně jinou a pak se strašně hádají v autě. Ondřej je drsňák a Rebeka má ráda ty melancholické a podivné skladby.“

Se zpěvačkou jsme si povídali během výročního představení muzikálu Johanka z Arku, při kterém herci slavili 23 let od premiéry. Lucia hraje hlavní roli Johanky. Když s rolí kdysi začínala, ještě nebyla ženou Ondřeje Soukupa, dohromady se dali až později. „My jsme se s Ondřejem dali dohromady po té derniéře, takže předtím jsem to hrála, ještě když nebyl můj muž, a pak v roce 2009 se to obnovilo v Kalichu a to už jsme spolu byli. Ondřej mi dává doma připomínky, aby to bylo dravější, ten můj zpěv,“ dodala v našem rozhovoru Lucia Šoralová. ■