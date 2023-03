Rozjíždí se další kolečko spekulací: Aneta Vignerová sdílela záběry svého ex z postele

Petr Kolečko Michaela Feuereislová

Petr Kolečko odešel od Anety Vignerové k herečce Denise Nesvačilové (31), dal vyjádření, že vztah s Nesvačilovou je velmi čerstvý. O dva měsíce později, v listopadu, Kolečka vyfotili s Vignerovou v pražském podniku a vypadalo to, že se scenárista vrací k rodině. Dokonce i modelka Super.cz naznačila, že chce dát vztahu ještě šanci. Uvedla ale, že bude nutné na něm pracovat, a to na obou stranách. To bylo ještě před Vánocemi.

Trpělivost jí ale došla, když se následně ukázalo, že se Kolečko stále scházel i s Nesvačilovou. Pro modelku šlo o velkou zradu.

S Nesvačilovou se autor seriálu Most! objevil na nedávném filmovém galavečeru Český lev, šlo o první velkou společenskou akci, kam dorazili bok po boku. Rozhovory ale nedávali.

Dnes zveřejněné záběry Petra Kolečka, na kterých je vedle synka zachumlaný v peřinách, tak vzbuzují velkou zvědavost, jak to mezi ním a jeho expartnerkou aktuálně je. Zda se jednalo u uvolněnou návštěvu táty syna, oslavu narozenin, které má Kolečko právě dnes, anebo bude mít jejich vztahový příběh přece jen ještě pokračování... ■