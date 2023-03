Ramlice Karla Schwarzenberga opět na scéně! Jsme zase v kontaktu, kníže mi pomáhá finančně, říká jeho mladá exmilenka

Jana Vopěnková promluvila o Karlu Schwarzenbergovi. Super.cz

"Ano, stále se přátelíme. Dnes mi napsal zrovna. Já mu dnes psala, jak se má. On mi odepsal, že poloposraně. On je hrozně vtipný," řekla Super.cz Vopěnková. "Byl teď hodně nemocný, jsem ráda, že je v pořádku, máme se brzy vidět," upřesnila s tím, že knížeti dělají radost i její fotky.

"Chodila jsem se za něj modlit do kostela, posílala jsem mu fotky, udělala jsem mu velkou radost," usmívala se s tím, že jí i po rozchodu léta pomáhal finančně, a i teď to brunetka očekává.

"Je to pravda. Teď jsem měla přítele, tak mi pomáhal finančně on, ale už spolu nejsme. Karel mi asi zase pomůže, já na to hodně spoléhám. Je to ode mě hnusný, ale on mi vždycky pomohl," překvapila brunetka s tím, že její ex chce, aby byla v pohodě a nedopadla špatně. Co dalšího o jejich vztahu prozradila, si poslechněte na videu. ■